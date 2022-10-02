Алтай разработает кодекс поведения туриста для защиты сакральных мест от вандализма

Алтай разработает кодекс поведения туриста для защиты сакральных мест от вандализма
Фото: unsplash

Власти республики Алтай опасаются загрязнения уникальной природы региона из-за большого наплыва туриста. Бороться с туристическим вандализмом алтайцы планируют при помощи особого кодекса поведения.

По данным ТАСС, в Республике Алтай кодекс планируют принять поведения туриста. Документ будут распространять через туроператоров для защиты от загрязнения уникальной природы и сакральных для местных жителей территорий.

Ежегодно в Алтай съезжаются более 2 млн туристов — они оставляют после себя большое количество мусора, нарушают правила поведения в сакральных для алтайцев местах. Например, прикрепляют памятные ленточки к деревьям, наносят надписи на скалах.

В этом кодексе власти региона обяжут путешественников изучать национальные особенности и традиции Алтая и внимательно относиться к его наследию региона. Для автомобилистов, не пользующихся услугами оператора, кодекс могут включить в навигатор, чтобы система заранее предупреждала о правилах поведения при приближении к сакральному месту.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что туристический поток Петербурга с начала года превысил 5,5 миллиона туристов.

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