Более 5,5 млн туристов побывали в Петербурге с начала года

Туристический поток Петербурга с начала года превысил 5,5 миллиона туристов.

Как сообщил глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, за первую половину 2022 года Северную столицу посетили 3,8 миллиона гостей. Это на почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Действительно, гостей в Петербурге в первом полугодии было значительно больше по сравнению с прошлыми годами. Это было видно по загрузке гостиниц, всей туристской инфраструктуры», — отметил чиновник.

С января по 1 сентября город посетили больше 5,5 миллиона туристов. Ожидается, что по итогам сентября эта цифра вырастет до 6 миллионов.

По словам Корнеева, для города очень важно перешагнуть порог в 5 миллионов туристов. Дело в том, что когда туристов в городе больше, чем местных жителей, туризм считается одной из системообразующих экономик города.

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