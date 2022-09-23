В Казанский собор привезут ковчег с мощами Сергия Радонежского

Ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского прибудет в Казанский собор в Петербурге в это воскресенье.

Мощи привезут в Северную столицу из подмосковной Свято-Троицкой Сергиевой Лавры по благословению Патриарха Кирилла. Святыню доставят в Казанский собор в рамках празднования 600-летия обретения мощей.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в день прибытия мощей у Казанского собора состоится большой концерт. В программе мероприятия — петербургский оркестр под управлением дирижера Александра Канторова, выступление хора «Перезвоны» и солистов Мариинского театра.

Частица мощей преподобного Сергия Радонежского пробудет в городе на Неве до 28 сентября, после чего святыня отправится в Великий Новгород.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге пройдет фестиваль, посвященный Дню туризма.