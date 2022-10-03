В Петербурге из-за сильного ветра закрывают сады и скверы

В Петербурге сады и скверы закрывают в связи с усилением ветра.

Такие меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность жителей и гостей города, сообщают в пресс-службе комитета по благоустройству.

Порывы ветра в Петербурге 3 октября достигают 17м/с. Помимо этого, к ночи 3 октября обещают сильный дождь. Горожанам рекомендуют быть максимально осторожными на улице, обходить деревья и различные высокие конструкции.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий, так 4 октября ожидаются сильные дожди и усиление ветра порывами до 17 м/с.