Подробности о пропаже петербургского певца Легостаева

Певца Константина Легостаева, который пропал в воскресенье в Черном море, нашли живым.

Певец внезапно исчез вечером, 2 октября, в Сочи, когда он ушел купаться. Момент захода в воду удалось заснять на видео друзьям. На кадрах видно, как мужчина заходит в воду и ныряет, однако на берег уже не возвращается, пишет МК в Питере.

Коллеги сразу же обратились в экстренные службы. После этого проверку начала полиция и Следственный комитет РФ, а спасатели вышли на поиски пропавшего.

К счастью, бывшего участника «Фабрики звезд» нашли живым. Прохожие заметили его на Первомайской улице в Сочи и сразу же обратились в полицию, рассказав о его местонахождении.

Позже Константина Легостаева доставили в следственный отдел. Подробности сейчас выясняют правоохранители.