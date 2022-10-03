Подробности о пропаже петербургского певца Легостаева

Подробности о пропаже петербургского певца Легостаева
Фото: скриншот "Фабрика звезд-5"

Певца Константина Легостаева, который пропал в воскресенье в Черном море, нашли живым.

Певец внезапно исчез вечером, 2 октября, в Сочи, когда он ушел купаться. Момент захода в воду удалось заснять на видео друзьям. На кадрах видно, как мужчина заходит в воду и ныряет, однако на берег уже не возвращается, пишет МК в Питере.

Коллеги сразу же обратились в экстренные службы. После этого проверку начала полиция и Следственный комитет РФ, а спасатели вышли на поиски пропавшего.

К счастью, бывшего участника «Фабрики звезд» нашли живым. Прохожие заметили его на Первомайской улице в Сочи и сразу же обратились в полицию, рассказав о его местонахождении.

Позже Константина Легостаева доставили в следственный отдел. Подробности сейчас выясняют правоохранители.

Константин Легостаев поиски


 

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Подробности о пропаже петербургского певца Легостаева