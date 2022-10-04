Военный комиссар Петербурга объяснил, подлежат ли частичной мобилизации те, кто не служил в армии

Военный комиссар Петербурга Сергей Качковский рассказал кого могут призвать в рамках частичной мобилизации.

Он объяснил, что граждане, не служившие в армии, также могут быть призваны в рамках частичной мобилизации, особенно если нет ограничений по здоровью. Однако сейчас в этом нет необходимости, передает телеканал Санкт-Петербург.

Кроме того, Качаковский назвал возраст, при котором возможна частичная мобилизация. Он выделил несколько групп: военнообязанные прапорщики, мичманы, солдаты-сержанты, матросы подлежат мобилизации до 50 лет. Младшие офицеры – до капитанского звания включительно – до 60. Старшие офицеры – майоры, подполковники, полковники – до 65 лет.