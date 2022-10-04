Военный комиссар Петербурга рассказал о том, что мобилизованные могут связываться с родственниками два раза в день

Военный комиссар Петербурга Сергей Качковский объяснил могут ли мобилизованные граждане созваниваться со своими родными и как часто им это разрешено.

Обычно мобильная связь в частях определена регламентом воинской части. Как правило, перед ужином в личные часы предоставляется возможность любому военнослужащему позвонить родственникам и близким, передает телеканал Санкт-Петербург.

Кроме того, он уточнил, что мобилизованные могут дважды в день связываться с родными – в утренние и вечерние часы.

Качковский отметил, что родственники могут узнать информацию о мобилизованном через Военный комиссариат. Для этого нужно написать на электронную почту или позвонить по номеру телефона.

Телефон записи на приём Военного комиссара Санкт-Петербурга — (812) 572-51-72, адрес электронной почты — voenkomspb_1@mil.ru.