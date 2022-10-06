Врач Голубова предупредила об опасности недолеченного насморка

Недолеченный насморк может стать причиной снижения слуха, считает врач-оториноларинголог Валерия Голубова.

Многие пациенты сталкиваются с хроническими инфекциями из-за пренебрежения к лечению насморка. Так, кроме снижения слуха, запущенный насморк может привести к гаймориту, отиту, воспаленным гландам и даже нанести вред нижним дыхательным путям, передает телеканал Санкт-Петербург.

Врач напомнила, что при насморке и других недомоганиях следует проконсультироваться с врачом. Только специалист может назначить правильное лечение.

Валерия Голубева посоветовала промывать нос в первые дни появления насморка. Для этого подойдут знакомые солевые растворы. Также врач призвала включить в рацион больше витаминов, соблюдать режим сна и уделять время прогулкам на свежем воздухе, чтобы поддержать организм.