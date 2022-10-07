Анастасия Стоцкая объяснила сходство детей с Киркоровым

Российская певица Анастасия Стоцкая отрицает, что отцом ее детей является Филипп Киркоров.

Стоцкая призналась, что она была влюблена в Киркорова, однако дальше симпатии это не пошло. Киркоров же рассказал, что раньше был в отношениях, поэтому не решился на роман с молодой подопечной. Певец также считает, что у них получилось бы создать крепкую пару, если бы они были вместе, передает StarHit.

Певица удивляется, что ее детей, которые рождены в браке с бывшим мужем Сергеем Абгаряном, сравнивают с Киркоровым. Она объяснила, что муж очень похож на певца. При этом отметив, что ей неприятно каждый раз читать комментарии про то, что «ДНК-тест даже не нужен, понятно, кто отец, намекают на Киркорова».

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