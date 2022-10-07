Шоу «Жизни других» с Жанной Бадоевой вернется на Первый канал

Фото: скриншот "Санторини - Греция | Жизнь других "

Фото: скриншот "Санторини - Греция | Жизнь других "

В сетку вещания Первого канала постепенно возвращают привычные зрителю развлекательные передачи.

Выяснилось, что скоро выйдет в эфир новый выпуск передачи «Жизнь других» с телеведущей Жанной Бадоевой, пишет CT news.

В новом выпуске программы Жанной Бадоевой будет показан мексиканский город Канкун. В программе мы узнаем про его традиции и особенности жизни там. Передача выйдет на экран в выходные — 9 октября.

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