Дине Авериной вручили диплом Книги рекордов России за наибольшее количество побед на ЧМ

Дине Авериной вручили диплом Книги рекордов России за наибольшее количество побед на ЧМ
Фото: скриншот "Дина Аверина: «Обидно и больно из-за несправедливости»"

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина получила сертификат Книги рекордов России за рекорд по количеству побед на чемпионатах мира.

В четверг, 6 октября, Авериной вручили сертификат на втором этапе Кубка сильнейших по художественной гимнастике в Москве. Сама гимнастка не принимала участия в соревнованиях, передает РИА Новости.

Авериной 24 года. Она является серебряным призером Олимпийских игр в Токио и 18-кратной чемпионкой мира, в том числе четырехкратной абсолютной чемпионкой мира. В ее запасе также 10 золотых наград чемпионатов Европы.

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