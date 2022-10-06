Дине Авериной вручили диплом Книги рекордов России за наибольшее количество побед на ЧМ

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина получила сертификат Книги рекордов России за рекорд по количеству побед на чемпионатах мира.

В четверг, 6 октября, Авериной вручили сертификат на втором этапе Кубка сильнейших по художественной гимнастике в Москве. Сама гимнастка не принимала участия в соревнованиях, передает РИА Новости.

Авериной 24 года. Она является серебряным призером Олимпийских игр в Токио и 18-кратной чемпионкой мира, в том числе четырехкратной абсолютной чемпионкой мира. В ее запасе также 10 золотых наград чемпионатов Европы.

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