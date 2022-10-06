Татьяну Тарасову госпитализировали из-за ухудшения самочувствия

Татьяну Тарасову госпитализировали из-за ухудшения самочувствия
Фото: скриншот шоу "Секрет на миллион"

Заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову срочно госпитализировали в больницу из-за ухудшения состояния здоровья.

За последний год тренера госпитализировали несколько раз из-за резкого ухудшения самочувствия. При этом уже несколько лет она передвигается на инвалидной коляске, а свои госпитализации называет «плановыми», передает StarHit.

Отмечается, что из-за госпитализации Тарасова пропустила съемки нового сезона «Ледникового периода».

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Анна Седокова рассказала о проблемах со здоровьем.

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Татьяну Тарасову госпитализировали из-за ухудшения самочувствия
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