Татьяну Тарасову госпитализировали из-за ухудшения самочувствия

Заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову срочно госпитализировали в больницу из-за ухудшения состояния здоровья.

За последний год тренера госпитализировали несколько раз из-за резкого ухудшения самочувствия. При этом уже несколько лет она передвигается на инвалидной коляске, а свои госпитализации называет «плановыми», передает StarHit.