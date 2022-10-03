Анна Седокова рассказала о проблемах со здоровьем

Анна Седокова рассказала о проблемах со здоровьем
Фото: скриншот YouTube "Анна Седокова - про личную жизнь, психологию, расходы и карьеру"

Известная певица и телеведущая Анна Седокова недавно в социальных сетях похвасталась, что за всего один месяц ей удалось сбросить около 10 килограммов.

Артистка села на очень жесткую диету и включила в свое ежедневное расписание изнурительные тренировки. Довольно быстро она добилась впечатляющего результата в похудении, но не учла возможные негативные последствия, пишет Пятый канал.

Однако Седакова не смогла справится с соблазном и ночью сорвалась на еду, после чего есть стало плохо. Но певица вместо того, чтобы обратиться в больницу, попросила помощи у подписчиков, она просила дать ей советы как устранить боль.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что экс участник «Дома-2» Солнцев высказался о нетрадиционной ориентации Николая Цискаридзе.

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