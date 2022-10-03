Шоумен Солнцев высказался о нетрадиционной ориентации Николая Цискаридзе

Шоумен Солнцев высказался о нетрадиционной ориентации Николая Цискаридзе
Фото: скриншот YouTube "Шлак шоу биза и немножко нервно"

Российский артист балета, премьер балета Большого театра Николай Цискаридзе предпочитает не афишировать личную жизнь, поэтому вокруг нее появляется множество слухов. Одним из является то, что танцор предпочитает мужчин.

Экс участник шоу «Дома-2» обратил внимание на факт того, что Цискаридзе все еще не афиширует свою сексуальную ориентацию. По словам Солнцева, зачастую представители нетрадиционных взглядов ведут довольно вызывающе, сообщает ctnews.ru.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что один из основателей шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев раскрыл истинную причину ухода Юлия Михалкова с проекта. По словам Исаева, артистка захотела стать акционером, но ей не позволили это сделать.

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