Исаев озвучил настоящую причину ухода Михалкова из «Уральских пельменей»

Исаев озвучил настоящую причину ухода Михалкова из «Уральских пельменей»
Фото: скриншот You Tube "Два неудачных романа и мечты о детях: чем занимается 38-летняя Юлия Михалкова"

Один из основателей шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев раскрыл истинную причину, почему Юлия Михалкова покинула проект.

По словам Исаева, артистка захотела стать акционером. Однако это было невозможным, так как основной состав участников шли к этому 30 лет. Кроме того, Исаев отметил, что Михалкова хотела больше зарабатывать, хотя была самой высокооплачиваемой актрисой, передает Е1.RU.

Напомним, что Юлия Михалкова при уходе с проекта заявила, что устала быть главной звездой программы. Она призналась, что наработала собственные идеи для дальнейшего развития.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Леонид Каневский зашифровал сообщение в киноленте «Бриллиантовая рука».

Сергей Исаев уральские пельмени юлия михалкова


 

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Исаев озвучил настоящую причину ухода Михалкова из «Уральских пельменей»
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