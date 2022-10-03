Леонид Каневский зашифровал сообщение в киноленте «Бриллиантовая рука»

Леонид Каневский зашифровал сообщение в киноленте «Бриллиантовая рука»
Фото: скриншот "Леонид Каневский. Безнадежный счастливчик"

Известный актер Леонид Каневский рассказал, что в одной из сцен советской комедии «Бриллиантовая рука» он зашифровал признание в любви.

В сцене, где контрабандисты любуются гипсом, герой Каневского произносит странные слова, которые лишены смысла и не подходят к происходящему. На самом деле это было тайное послание, которое предназначалось возлюбленной артиста, пишет портал BLITZ+.

Герой произносит фразу «Березина каманит», дело в том, что фамилия возлюбленной Каневского была Березина. Затем актер произносит слово, которое можно расшифровать, как «Каневский манит».

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что фильм «Красная шапочка» возглавил кинопрокат в России.

бриллиантовая рука Леонид Каневский


 

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