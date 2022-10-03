Фильм «Красная шапочка» возглавил кинопрокат в России

Фильм «Красная шапочка» возглавил кинопрокат в России
«Красная Шапочка» стала лидером кинопроката России за выходные. Фото: скриншот трейлер фильма "Красная Шапочка"

В России и СНГ фильм «Красная Шапочка» возглавил кинопрокат. За минувшие выходные лента собрала 31,4 млн рублей.

«Красная Шапочка» вышла на экраны 22 сентября и вторые выходные подряд удерживает лидирующие позиции. И это не удивительно, ведь режиссеры показали новое виденье сказки, так Красная Шапочка спасает свой город от нападение волков, раскрывает тайну исчезновения своего отца и другое, пишет портал kinobusiness.

Вторую строчку занимает фильм «Три тысячи желаний», который за выходные собрал 21, 8 млн рублей, а на третьем месте находится «Эра выживания». Лента собрала 17, 5 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что TikTok стал самым популярным сервисом поиска информации для зумеров.

кинопрокат Красная шапочка фильм


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге запустили горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ
Циклон принесет в Петербург дожди и сильный ветер 3 октября
В Ломоносове ночью сгорели «Ягуар» и «Мерседес»
Эксперт объяснил роль новых автобусов в снижении аварийности на дорогах ...
Фильм «Красная шапочка» возглавил кинопрокат в России
Полиция попросила СК РФ возбудить дело против Собчак за распространение фейков
Tesla изобрела настолько мощный суперкомпьютер, что он с первого включения ...
TikTok стал самым популярным сервисом поиска информации для зумеров