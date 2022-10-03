Фильм «Красная шапочка» возглавил кинопрокат в России

В России и СНГ фильм «Красная Шапочка» возглавил кинопрокат. За минувшие выходные лента собрала 31,4 млн рублей.

«Красная Шапочка» вышла на экраны 22 сентября и вторые выходные подряд удерживает лидирующие позиции. И это не удивительно, ведь режиссеры показали новое виденье сказки, так Красная Шапочка спасает свой город от нападение волков, раскрывает тайну исчезновения своего отца и другое, пишет портал kinobusiness.

Вторую строчку занимает фильм «Три тысячи желаний», который за выходные собрал 21, 8 млн рублей, а на третьем месте находится «Эра выживания». Лента собрала 17, 5 млн рублей.

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