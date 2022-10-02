TikTok стал самым популярным сервисом поиска информации для зумеров

Эксперты выяснили, какие отношения связывают поколение Z и TikTok. Выяснилось, что молодежь активно пользуется сервисом как поисковиком — такую тенденцию могут учесть разработчики при создании новых поисковых систем.

По информации Коммерсантъ, люди поколения Z? рожденные между 1997 и 2011 годами, так называемые «зумеры», начали пользоваться видеосервисом TikTоk как поисковой системой. Именно в ТикТоке молодые люди подбирают рестораны, ищут рецепты и интервью с актерами, а также узнают, как правильно заниматься спортом, написать рекомендательное письмо или сделать макияж.

По словам эксперта, этот сервис выигрывает у традиционных поисковиков в сжатости информации и простоте ее усвоения и поиска. Кроме того, зумеры не любят большое количество рекламы, часто выдаваемой первыми строчками в традиционном поиске.

При этом ученые отмечают, что дело не в самом приложении, а в специфике его алгоритмов. Таким образом, молодое поколение не отказывается от поисковиков вообще, а просто расширяет набор инструментов для поиска.