Петербуржец установил приложение на телефон и потерял 2 млн рублей

В Петербурге телефонный мошенник убедил местного жителя установить мобильное приложение и украл его 2 миллиона рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, жертвой мошенника стал 67-летний мужчина с Пионерской улицы. Накануне он пришел в отдел полиции с заявлением и рассказал, что неделю назад ему начал названивать неизвестный под видом сотрудника Центробанка.

Злоумышленник сообщил заявителю, что кто-то пытается украсть с его счета деньги. Далее под предлогом обеспечения безопасности сбережений он убедил его установить на свой телефон одно приложение.

После этого с банковских счетов мужчины списались почти 2 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что салон связи на бульваре Новаторов обнесли на 110 тысяч рублей.