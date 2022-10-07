В Петербурге стартовал проект «Петербургский дизайн»

В Петербурге стартовал проект «Петербургский дизайн». Он поддерживает местные бренды и предприятия легкой промышленности.

Проект был создан при поддержке правительства города. Он предполагает бесплатное размещение одежды, обуви и аксессуаров, а также помощь дизайнерам в продвижении брендов и расширении бизнеса. Для участия в проекте поступило 160 заявок, отобрано было 100 брендов одежды, передает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Коллекции местных дизайнеров появились в ТЦ «Питер Радуга», «Лето» и «Континент на Байконурской». Там выставлены как уже известные в городе бренды, так и коллекции начинающих дизайнеров.

Кроме того, дизайнеры получили доступ к образовательным сервисам в цифровом формате через Городской акселератор – он позволяет совершенствовать бизнес-компетенции.

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