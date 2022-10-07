Петербуржцы поделились впечатлениями от шопинга в Минске

Многие иностранные бренды покинули Россию с закрытием границ и введением санкций, что сказалось на шоппинге большинства россиян. Многие начали искать обходные пути, как получить заветную сумочку или джинсы. Одним из лучших направлений для выездного шопинга, где бренды не покинули страну, является Минск.

Корреспондент «Мк в Питере» выяснила выгодно ли отправляться на шопинг в Беларусь, какие товары можно купить и что можно посмотреть.

Корреспондент отметила, что стоимость большинства продуктов питания не отличается от петербургских. Исключение составляют разве что сыры и молочка. На них цены ниже. При этом цены в заведениях общепита могут удивить. Оказалось, что провести время в петербургских кафе и ресторанах можно дешевле, чем в минских.

А вот с шопингом может не повезти, так H&M, который продолжает работать у нас, планирует уходить из Республики Беларусь и сейчас распродает остатки товаров. Zara, Pull&Bear и другие ушедшие из России бренды находятся на окраинах Республики, до которых сложно добираться.

В центре города мало торговых центров, а те что есть продают белорусский трикотаж, который стоит недешево.

В общем, шопинг в Минске не так прост, как может показаться. Закупаться в столице Республики Беларусь можно, однако маршрут для шопинга лучше составить заранее. А заодно и посчитать, так ли очевидна выгода, учитывая затраты на проезд, проживание и питание.

Кстати, петербуржцы едут в Минск не только за одеждой, но и для оформления банковских карт, с которыми затем можно путешествовать по Европе. Но быстро открыть счет в местном банке не получится. Будьте готовы провести в Минске несколько дней, если приезжаете туда именно с этой целью.