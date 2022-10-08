Юрист Мельник попросил россиян до 1 декабря заплатить налоги за 2021 год

С 1 декабря в России истекает срок уплаты имущественных налогов за предыдущий год. Юрист напомнил, что в этом году 1 декабря — рабочий день, что означает отмену переноса крайнего срока уплаты налога.

По информации агентства «Прайм», управляющий партнер юридического бюро А+ Василий Мельник предупредил россиян о том, что в 2022 году срок уплаты прошлогодних имущественных налогов истечет 1 декабря. При этом в текущем году это число является рабочим днем, соответственно, переноса крайнего срока уплаты налога не будет.

Так россиянам нужно успеть до 1 декабря оплатить налог на имущество, а также транспортный и земельный налоги. По словам юриста, узнать, налоги с какого вашего имущества необходимо оплатить, можно в личном кабинете налогоплательщика.

Кроме того, для граждан особенно важно успеть заявить о льготах или налоговых вычетах до уплаты налога — это снизит сумму к уплате. Перечень и основания льгот или вычетов приведен в налоговом законодательстве.

В случае просрочки уплаты налогов, законом предусмотрены уплата пеней — они рассчитываются в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России.

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