Как получить парковочное разрешение для зон платной парковки в Петербурге

Петербуржцам рассказали, как получить парковочное разрешение, позволяющее оставлять свою машину в зоне платной парковки в течение месяца или года.

Некоторые категории граждан могут бесплатно парковаться в платной зоне даже без оформления разрешения. Речь идет о многодетных семьях, владельцах электромобилей, ветеранах ВОВ и жителях блокадного Ленинграда, которые живут в зоне платной парковке. Однако данные все равно придется предоставить, чтобы их внесли в специальный реестр, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Как рассказал директор городского Центра управления парковками Петербурга Михаил Курдяев, проживающие в зоне платной парковки автомобилисты, которые не попадают под вышеперечисленные категории, могут оформить парковочное разрешение по льготной цене. Оно будет обходиться в 1800 рублей в год. Разрешение не смогут получить те, у кого накопилось три и более неоплаченных штрафов.

Также возможность оформить абонемент есть у тех, кто работает в зоне платной парковки. Для них разрешение будет стоить 179 580 рублей в год или 20 075 рублей в месяц. Однако жителей Северной столицы призывают отдать предпочтение общественному транспорту – территории зон платной парковки им обеспечены.

Кроме того, разрешение могут оформить два владельца автомобилей из одной квартиры, или один житель коммунальной квартиры.

Разрешение можно оформить в МФЦ или через Госуслуги. Официально максимальный срок рассмотрения обращения составляет 20 дней. Однако, как правило, ответ приходит в течение суток.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали, где в Адмиралтейском районе появятся зоны платной парковки.