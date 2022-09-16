Петербуржцам рассказали, где в Адмиралтейском районе появятся зоны платной парковки

На территории муниципальных округов в Адмиралтейском районе с 1 ноября создадут зоны платных парковок. Соответствующее распоряжение Комтранса Петербурга уже проходит антикоррупционную экспертизу.

С начала последнего осеннего месяца, согласно документу, новые зоны платной парковки появятся в 6 муниципальных округах, пишет «Мойка78» . В общей сложности платными для автомобилистов сделают 11 084 места для парковки в Адмиралтейском районе.

Так, в «Адмиралтейском округе» создадут 2 527 машиномест, в «Семеновском» — еще 2 029. На территории «Сенного округа» появится 1 240 мест, а в «Коломне» — 2 175. Также автомобили можно будет оставить на парковке в «Измайловском» на 1 981 местах и в «Екатерингофском» на 1 132 местах.

С 1 сентября текущего года зона платной парковки уже полностью охватывает Центральный район Северной столицы, где для владельцев транспорта доступно 16 246 парковочных мест на 211 улицах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что зона платной парковки в Петербурге охватила 16 тысяч машиномест.