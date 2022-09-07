Зона платной парковки в Петербурге расширилась до 16 тысяч мест

Зона платной парковки в центре Петербурга продолжает расширяться. Сейчас она охватывает более 16 тысяч машино-мест.

На сегодняшний день в зону платной парковки входят 211 улиц в муниципальных округах «Литейный округ», «Смольнинское» «Лиговка Ямская», «Владимирский округ», «Дворцовый округ» и «Муниципальный округ №78». Всего обустроено 16 246 парковочных мест. Об этом сообщает Neva.Today.

По словам главы комитета по транспорту Валентина Енокаева, эффект был заметен уже с первого дня работы новой платной зоны. Петербургские водители теперь легко могут найти место для парковки в Дворцовом округе и МО №78, которые раньше были плотно запаркованы.

«При этом, мы наблюдаем снижение трафика не только в Центральном районе, где есть платная парковка, но и в других районах города», — отметил чиновник.

С 1 ноября зона платной парковки охватит еще 153 улицы в Адмиралтейском районе, где появится около 10,5 тысячи мест. В следующем году в платную зону войдут Петроградский и Василеостровский районы.

Как рассказал завкафедры транспортных систем автомобильно-дорожного факультета СПб ГАСУ Александр Солодкий, практика платных парковок применяется во всем мире в качестве инструмента регулирования спроса на использование личных автомобилей.

«Возьмите любой крупный зарубежный город, например, Париж или Лондон. В центральной части города там будут платные парковки. Ключевой вопрос, на котором я бы акцентировать внимание таков: платные парковки создаются не для того, чтобы собрать деньги в бюджет. Их главная задача – снижение нагрузки от индивидуального легкового транспорта на центральную часть города», — сказал эксперт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что только 15% петербуржцев оплачивают парковку по полному тарифу.