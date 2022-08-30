Только 15% петербуржцев оплачивают парковку по полному тарифу

Только 15% петербуржцев оплачивают парковку по полному тарифу
Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Полный тариф платной парковки в центре Петербурга оплачивают только 15% автомобилистов. Около 20% водителей предпочитают парковаться бесплатно, уезжая в первые 15 минут стоянки, рассказали в комитете по транспорту.

Замглавы комтранса Дмитрий Ваньчков заявил на пресс-конференции ТАСС, что зоны платной парковки в центральных районах загружены на две трети и свободные места есть всегда. Невский проспект и прилегающие к нему улицы в часы пик загружены на 80%, но проблем с поиском места для автомобиля тоже нет.

Основная часть водителей, пользующихся платной парковкой — это те, кто оформил себе разрешение на парковку. На сегодняшний день выдано уже 30 тысяч таких разрешений, из которых 12 тысяч — для местных жителей, и еще 12 тысяч — для многодетных семей.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, как оформить разрешение на платную парковку.

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