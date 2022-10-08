Родина The Beatles Ливерпуль проведет «Евровидение-2023»

Родина The Beatles Ливерпуль проведет &#171;Евровидение-2023&#187;
Фото: unsplash

Стало известно, в каком городе пройдет музыкальный конкурс «Евровидение» в этом году. Несмотря на прошлогоднюю победу другой страны, принимающим городом в нынешнем году станет Ливерпуль.

По информации BBC, телеведущий Грэм Нортон объявил страну, принимающую музыкальный конкурс «Евровидение» в 2023 году. Шоу пройдет в британском Ливерпуле. Стоит отметить, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила в соцсетях, что организаторы посвятят «Евровидение-2023» украинской культуре.

Напомним, что в прошлом конкурсе «Евровидение», проходившем в мае 2022 года в итальянском Турине, победу одержала украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra с песней «Стефания». Второе место досталось Великобритании.

Традиционно песенный конкурс проводится в стране, которая одержала победу на предыдущем состязании, однако ЕВС сообщил, что конкурс не получится провести на Украине из-за сложностей в обеспечении безопасности участников.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что народный артист России Николай Цискаридзе прокомментировал моду на отмену русской культуры за рубежом.

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