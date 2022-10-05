Мир не выдержит Рождества без «Щелкунчика»: Николай Цискаридзе назвал невозможной отмену русской культуры

Мир не выдержит Рождества без &#171;Щелкунчика&#187;: Николай Цискаридзе назвал невозможной отмену русской культуры
Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Народный артист России Николай Цискаридзе прокомментировал моду на отмену русской культуры за рубежом.

По данным ТАСС, ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе рассказал о своем отношении к к «отмене» русской культуры на Западе. По его словам, мир не сможет выдержать рождественский период без «Щелкунчика».

«Я не верю, что нашу культуру возможно отменить. Когда кто-то мне такое говорит, я говорю: подождите, Christmas time придет, и как вы представляете Christmas time без «Щелкунчика»?», — высказался Цискаридзе.

По словам артиста, западные ценители и тут могут найти лазейку и просто не будут называть Чайковского русским композитором. Цискаридзе отметил, что многие вещи никогда не исчезнут в мире, в том числе и сумасшествия, перегибы. Это, в свою очередь, является следствием культуры людей.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что клубы и музеи Петербурга назвали способы борьбы с билетными мошенниками.

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