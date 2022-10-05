Мир не выдержит Рождества без «Щелкунчика»: Николай Цискаридзе назвал невозможной отмену русской культуры

Народный артист России Николай Цискаридзе прокомментировал моду на отмену русской культуры за рубежом.

По данным ТАСС, ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе рассказал о своем отношении к к «отмене» русской культуры на Западе. По его словам, мир не сможет выдержать рождественский период без «Щелкунчика».

«Я не верю, что нашу культуру возможно отменить. Когда кто-то мне такое говорит, я говорю: подождите, Christmas time придет, и как вы представляете Christmas time без «Щелкунчика»?», — высказался Цискаридзе.

По словам артиста, западные ценители и тут могут найти лазейку и просто не будут называть Чайковского русским композитором. Цискаридзе отметил, что многие вещи никогда не исчезнут в мире, в том числе и сумасшествия, перегибы. Это, в свою очередь, является следствием культуры людей.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что клубы и музеи Петербурга назвали способы борьбы с билетными мошенниками.