Эксперт рассказал, как повышение тарифов ЖКХ скажется на долгах населения

В России большинство граждан продолжают накапливать долги за оплату услуг ЖКХ. За 2022 год сумма просроченных квартплат выросла до 767 млн рублей. Генеральный директора ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, усложнит ли ситуацию грядущее повышение тарифов.

По словам Федорова, коммунальные тарифы находятся за пределами первой пятерки проблем, беспокоящих россиян. В то же время в числе самых насущных вопросов – темы, касающиеся здравоохранения, образования, роста цен и безработицы, передает МК в Питере.

Напомним, что тарифы на услуги ЖКХ проиндексируют с 1 декабря. Подорожать должны холодная и горячая вода, электроэнергия, тепло, газ и вывоз мусора. Предельная индексация не превысит 9 %.