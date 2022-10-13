Минздрав заявил об умеренной нехватке медперсонала в России

На территории Российской Федерации не наблюдается острого дефицита врачей. В общей сложности нехватка составляет менее 100 тысяч человек.

Согласно данным Минздрава, приведенным в документе на портале regulation.gov.ru, за предыдущий год ситуация с медиками в России незначительно ухудшилась, но в целом с медперсоналом наоборот — улучшилась.

В 2021 году на территории большинства регионов не хватало врачей, среднего и младшего медицинского персонала. По сравнению с 2020 годом этот показатель вырос на 4 тысячи человек.

Одновременно с этим динамика численности среднего и младшего медицинского персонала за тот же период предстала в другом свете. По итогам прошлого года, нехватка составила около 58 200 человек, а в 2020 году этот показатель был в два раза больше — 122 000 человек.

В Минздраве подчеркнули, что для отрасли, в которой занято почти 2,5 млн человек, подобный дефицит кадров считается умеренным.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга посоветовал местным медикам отказаться от поездок за границу. Подобные рекомендации связаны с безопасностью.