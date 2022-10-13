Петербургским врачам рекомендовали воздержаться от поездок за границу

Петербургским врачам рекомендовали воздержаться от поездок за границу
Петербургским врачам рекомендовали воздержаться от поездок за границу. Фото: Pxhere

В Северной столице комитет по здравоохранению посоветовал местным медикам отказаться от поездок за границу. Подобные рекомендации связаны с безопасностью сотрудников.

Соответствующее письмо комитета имеется в распоряжении ТАСС. В документе отмечается, что до особого распоряжения руководителям и сотрудникам организаций, которые подведомственны комздраву Петербурга, рекомендуется отказаться от служебных командировок на территории иностранных государств. К ним же относятся и территории государств — участников СНГ.

Также подчеркивается, что рекомендация распространяется и на личные поездки, но исключения составляют страны СНГ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалисты Педиатрического университета в Санкт-Петербурге приняли роды у 16-летней девочки, которая весила всего 38 килограммов. Была проведена операция — кесарево сечение.

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