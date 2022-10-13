Заключительный бизнес-завтрак в рамках XV конкурса «Доверие потребителя» пройдет 28 октября

Заключительный бизнес-завтрак в рамках XV конкурса &#171;Доверие потребителя&#187; пройдет 28 октября
Заключительный бизнес-завтрак в рамках XV конкурса "Доверие потребителя" пройдет 28 октября. Фото: Pxhere

Уже 28 октября пройдет шестой и заключительный бизнес-завтрак в рамках XV конкурса «Доверие потребителя». Тема дискуссии звучит как «Управляющие компании. Качество жизни и сервисы для горожан от застройщиков».

Участники дискуссии смогут обсудить составляющие эффективности работы и профессионализма сотрудников, а также, как меняется перечень услуг, предоставляемых управляющей компанией, будет затронута тема перехода части услуг из элитного сегмента в комфорт и рост сервисной составляющей в ЖК.

Специалисты поговорят о внедрении современных технологий для повышения комфорта и контроле за качеством услуг УК. На бизнес-завтраке обсудят наполнение ЖК коммерческой инфраструктурой. Отдельно на обсуждение будет вынесена тема того, как логдаун сказался на организации комфортной среды, и чего ждут покупатели новостроек.

Кроме того, в рамках мероприятия эксперты затронут благоустройство территории ЖК и организацию общественных зон для разных групп жителей.

Модератором бизнес-завтрака выступает исполнительный директор Оргкомитета конкурса «Доверие потребителя» Нагиева Валентина Викторовна.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 5 бизнес-завтрак в рамках XV конкурса «Доверие потребителя» состоялся 30 сентября. Главной темой мероприятия стала «Социальная ответственность бизнеса».

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