Социальную ответственность бизнеса обсудили на бизнес-завтраке в рамках конкурса «Доверие потребителя»

Социальную ответственность бизнеса обсудили на бизнес-завтраке в рамках конкурса «Доверие потребителя»
Фото: предоставлено организатором

Пятый бизнес-завтрак в рамках XV конкурса «Доверие потребителя» состоялся 30 сентября. Главной темой мероприятия стала «Социальная ответственность бизнеса».

В мероприятии приняли участие представители строительных компаний, банков, агентств недвижимости, а также СМИ. Они рассказывали о своих успехах в нововведениях, делали презентации по социальным проектам, которые они создали. Кроме того, в рамках мероприятия участники обменялись мнениями по поводу проектов.

Бизнес-завтрак был посвящен компаниям, которые решают задачи социального развития. Так, многие организации создают в рамках своих проектов широкую социальную инфраструктуру, учитывают экологическую составляющую и таким образом влияют на жизнь горожан. Строят социальное жилье. По собственной инициативе принимают дополнительные меры для повышения качества жизни людей и другое.

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