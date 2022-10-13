В текущему году больше туристов планирует посетить Петербург на ноябрьские праздники

В текущему году больше туристов планирует посетить Петербург на ноябрьские праздники
В текущему году больше туристов планирует посетить Петербург на ноябрьские праздники. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

По сравнению с прошлым годом спрос на туры в Северную столицу в рамках ноябрьских праздников вырос сразу на 20-30%.

По данным АТОР, тенденция увеличения количества туров в город на Неве может быть связана с тем, что с сентября немного уменьшились цены в петербургских гостиницах. Кроме того, есть возможность использовать туристический кешбэк в случае, если запланирована поездка в Санкт-Петербург. Об этом пишет «Петербург2».

Предполагается, что спрос на туры станет выше в конце октября. По имеющейся статистике, 80% туристов отправляются в Северную столицу на поезде, еще 10% добираются на самолёте и еще примерно столько же предпочитают для путешествия личный автотранспорт.

В 2022 году ноябрьские праздники продлятся с 4 по 6 число. Все начнется с 4 ноября, когда граждане отметят День народного единства.

новости СПб праздники туристы туры


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В следующем году индексация пенсий неработающих пенсионеров превысит инфляцию
Петербургские власти ищут подрядчика для разработки предпроекта ...
В текущему году больше туристов планирует посетить Петербург на ноябрьские ...
В обгоревшей двушке на Тореза спасатели нашли погибшую женщину
В Невском районе задержали уроженца Карелии, развращавшего на спортплощадке ...
Водителя автобуса, устроившего утром в четверг аварию на Бестужевской, уволят
Грибник призвал не пробовать в кафе новый «мухоморный бургер»
В Северной столице к приему снега подготовили 18 специальных пунктов