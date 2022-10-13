В текущему году больше туристов планирует посетить Петербург на ноябрьские праздники

В текущему году больше туристов планирует посетить Петербург на ноябрьские праздники. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В текущему году больше туристов планирует посетить Петербург на ноябрьские праздники. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

По сравнению с прошлым годом спрос на туры в Северную столицу в рамках ноябрьских праздников вырос сразу на 20-30%.

По данным АТОР, тенденция увеличения количества туров в город на Неве может быть связана с тем, что с сентября немного уменьшились цены в петербургских гостиницах. Кроме того, есть возможность использовать туристический кешбэк в случае, если запланирована поездка в Санкт-Петербург. Об этом пишет «Петербург2».

Предполагается, что спрос на туры станет выше в конце октября. По имеющейся статистике, 80% туристов отправляются в Северную столицу на поезде, еще 10% добираются на самолёте и еще примерно столько же предпочитают для путешествия личный автотранспорт.

В 2022 году ноябрьские праздники продлятся с 4 по 6 число. Все начнется с 4 ноября, когда граждане отметят День народного единства.