Петербургские власти планируют снизить налоговую нагрузку для организаций

В Северной столице могут снизить налоги для граждан и организаций.

На рабочем совещании губернатора Петербурга с членами городского правительства заключили, что в следующем, 2023, году ставка налога на имущество организаций останется на прежнем уровне, а именно в размере 1,5%. Также не изменится налог на имущество физических лиц (1,5 %). Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Кроме того, сохранится льгота в 50% по налогу в городской бюджет на имущество для организаций, деятельность которых связана с культурой, искусством, образованием, спортом, здравоохранением и социальным обеспечением.

Планируется, что налог на имущество не будет необходимости платить объектам, деятельность которых связана с социально-культурной сферой, но для этого организация должна быть создана в рамках концессионных соглашения с Россией на срок до 10 лет.

Новые предприниматели все еще смогут пользоваться «налоговыми каникулами», а также расширится перечень видов деятельности, по которым доступна подобная льгота.

В пресс-службе добавили, что региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в 2023 году освободят от уплаты налогов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что юрист попросил россиян до 1 декабря заплатить налоги за 2021 год. В этом году у 1 декабря — рабочий день, что означает отмену переноса крайнего срока уплаты налога.