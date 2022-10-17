Российские власти до 2024 года планируют продлить действие семейной ипотеки

Выяснилось, что программой семейной ипотеки в России можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года.

О продлении действия семейной ипотеки сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он отметил, что это делается для того, чтобы больше молодых родителей получили возможность приобрести собственное жилье. Об этом пишут РИА Новости.

Подчеркивается, что льготными условиями можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года.

Россиянам напомнили, что программа реализуется по инициативе главы государства уже более 4 лет, и с середины 2021 года распространяется и на родителей, у которых только один ребенок, рожденный не ранее 1 января 2018 года (а не только на тех, у кого 2 и более детей). Таким образом, семьи могут взять кредит по ставке до 6% годовых для покупки или строительства жилья.

По словам Мишустина, в 2023 году такую ипотеку смогут оформить более 150 тысяч семей. А общий объем выдачи займов, по прогнозам, составит около триллиона рублей.

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