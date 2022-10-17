Российские власти до 2024 года планируют продлить действие семейной ипотеки

Российские власти до 2024 года планируют продлить действие семейной ипотеки
Российские власти до 2024 года планируют продлить действие семейной ипотеки. Фото: kremlin.ru

Выяснилось, что программой семейной ипотеки в России можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года.

О продлении действия семейной ипотеки сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он отметил, что это делается для того, чтобы больше молодых родителей получили возможность приобрести собственное жилье. Об этом пишут РИА Новости.

Подчеркивается, что льготными условиями можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года.

Россиянам напомнили, что программа реализуется по инициативе главы государства уже более 4 лет, и с середины 2021 года распространяется и на родителей, у которых только один ребенок, рожденный не ранее 1 января 2018 года (а не только на тех, у кого 2 и более детей). Таким образом, семьи могут взять кредит по ставке до 6% годовых для покупки или строительства жилья.

По словам Мишустина, в 2023 году такую ипотеку смогут оформить более 150 тысяч семей. А общий объем выдачи займов, по прогнозам, составит около триллиона рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге могут снизить налоги для граждан и организаций. Соответствующие вопросы губернатор обсудил на рабочем совещании с членами городского правительства.

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