Две иностранки лишились ценностей и попали в больницу после налета агрессивных преступников на аллее Поликарпова

В Приморскому районе Петербурга на двух гражданок Узбекистана напали неизвестные злоумышленники с зелью избить и отобрать все ценное. Обе женщины попали в больницу.

Как стало известно Gazeta.SPb, ночью 18 октября в полицию Петербурга обратилась 52-летняя гражданка Республики Узбекистан с сообщением о том, у дома на аллее Поликарпова двое мужчин среднеазиатской внешности избили ее и подругу, сняли с них украшения и забрали деньги.

Прибывшим на место правоохранителям двери в квартиру никто не открыл, однако они выяснили, что обе пострадавшие прибыли в Россию из других стран с целью работы и по гостевой визе. Женщин бригадой скорой помощи доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают наличие камер видеонаблюдения и приметы преступников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что похитивших петербуржца ради денег и недвижимости злоумышленников задержали на улице Восстания.