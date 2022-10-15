Похитивших петербуржца ради денег и недвижимости злоумышленников задержали на улице Восстания

В Центральном районе Петербурга местного жителя среди бела дня затолкали в машину и увезли в квартиру ради вымогательства денег и прав на недвижимость. Пострадавший писать заявление не стал.

Как стало известно Gazeta.SPb, 14 октября в полицию из службы 112 поступило сообщение от петербурженки о том, что 12 октября на улице Кирочной неизвестные на Lexus забрали 33-летнего мужчину в квартиру на улице Восстания.

Девушка рассказала правоохранителям, что злоумышленники удерживали мужчину два дня с требованием переписать недвижимость, а также вымогали деньги. На место происшествия направили наряд полиции, который смог задержать подозреваемых в совершении преступления — ими оказались двое безработных петербуржцев 32-х и 48-и лет.

В отношении мужчин составили административные протоколы, при этом заявления от пострадавшего не так и не поступило. С места преступления изъяли следы пальцев рук и пистолет с 8 патронами в магазине.

Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать правоохранители.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что трое злоумышленников на Ольги Форш обчистили местного криптовалютчика на 17,2 млн рублей.