Трое злоумышленников на Ольги Форш обчистили местного криптовалютчика на 17,2 млн рублей

В Калининскому районе Петербурга на мужчину, занимающегося продажей криптовалюты, напали трое неизвестных — они отняли у пострадавшего гаджеты и ключи от квартиры. О нападении пострадавший заявил лишь спустя полмесяца.

Как стало известно Gazeta.SPb, 10 октября в полицию обратился 3-летний продавец криптовалюты с заявлением о том, что 23 сентября у дома по улице Ольги Форш на него напали трое неизвестных преступников. Мужчины, применив физическую силу, посадили пострадавшего в салон Hyundai и, угрожая физической расправой, потребовали у него назвать сумму имеющихся у него денег.

Затем нападавшие избили криптовалютчика и похитили у него 47 000 рублей, мобильный телефон Samsung, наушники Airpods и ключи от квартиры. Ближе к ночи избитый добрался до своей квартиры и обнаружил отсутствие всех банковских карт — нападавшие списали с них все деньги, а также забрали хранившихся в ящике компьютерного стола 2 000 000 рублей и 6 000 евро.

Материальный ущерб от действий преступников составил 17 204 500 рублей. Видеонаблюдение отсутствовало, поэтому правоохранители смогли изъять с места преступления только отпечатки пальцев.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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