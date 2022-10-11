В Петербурге получавшая за пенсионеров выплаты начальница отделения почты получила 4,5 года условки

В Петербурге получавшая за пенсионеров выплаты начальница отделения почты получила 4,5 года условки
Фото: МК в Питере

В Петроградском районе Петербурга начальница одного из отделений «Почты России» получала пенсию и выплаты за петербуржцев. За это женщина получила 4,5 года условного лишения свободы.

По информации прокуратуры Петербурга, сегодня, 1 октября, начальницу одного из отделений почтовой связи Наталью Молчановскую суд признал виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения).

Суд установил, что Молчановская с 2017 по 2019 года подделывала платежные документы от имени лиц, имеющих законное право на получение выплат, среди которых были пенсионеры и граждане на пособи.

Молчановская, пользуясь тем, что потерпевшие за выплатами в отделение почты не являлись, делала отметки в журнале о том, что пенсия или пособие выданы, ставя подписи за граждан в соответствующих документах.

В результате подсудимая похитила деньги 21 потерпевшего на общую сумму свыше 848 тысяч рублей. За это суд назначил женщине наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет. Кроме того, с Молчановской взыскали сумму причиненного ущерба.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что слесарь из коллекторского агентства зарезал пенсионера-ревнивца в Красном Селе.

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