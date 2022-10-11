Слесарь из коллекторского агентства зарезал пенсионера-ревнивца в Красном Селе

Слесарь из коллекторского агентства зарезал пенсионера-ревнивца в Красном Селе
Фото: unsplash

В Красносельском районе Петербурга между двумя пожилыми мужчинами произошел конфликт в автомобиле, в результате которого нападавший с ножом ревнивец сам же и пострадал от своего же оружия.

Как стало известно Gazeta.SPb, 10 октября в полицию поступило сообщение от прохожего о том, что на площади Первого Мая в Красном Селе ранили ножом мужчину.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили труп 65-летнего мужчины с проникающим ранением грудной клетки в области 4-5 ребра. На месте преступления полицейские задержали подозреваемого — им оказался 58-летний слесарь коллекторского агентства.

Выяснилось, что все произошло в автомобиле — умерший был пассажиром задержанного, когда между ними возникла ссора на почве ревности. Пенсионер схватил нож и полоснул им по руке водителя, который не вынес такого предательства, выхватил нож из рук ревнивца и трижды ударил его в грудь.

Раненый вышел из злополучного авто и скончался на месте происшествия. С места преступления изъяли следы пальцев рук и нож со следами вещества бурого цвета. Задержанного поместили в специальное помещение для задержанных.

Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело по части 1 статье 105 УК РФ (убийство).

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что петербуржец трижды получил смертельный нож в спину от своего собутыльника на Новой.

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