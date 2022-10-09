Петербуржец трижды получил смертельный нож в спину от своего собутыльника на Новой

В Кировском районе Петербурга пьяное застолье закончилось убийством — один из собутыльников прикончил своего товарища при помощи ножа. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, ночью 8 октября в полицию поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что к нему обратилась прохожая и рассказала, что в ее квартире на улице Новой находится труп мужчины.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили лежащий на полу квартиры труп 39-летнего мужчины с тремя колото-резаными ранениями спины. С места преступления изъяли четыре ножа, фрагмент обшивки дивана со следами вещества бурого цвета, футболку и следы рук.

Через час правоохранители задержали подозреваемого — им оказался 29-летний житель того дома, в котором и обнаружили труп. Оказалось, мужчина несколько раз ударил ножом в спину своего собутыльника во время пьяного конфликта.

Также выяснилось, что задержанный ранее был судим по нескольким статьям УК РФ, включая неправомерное завладение автомобилем и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 1 статье 105 УК РФ (убийство).

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что петербуржец получил нож в живот от близнеца из-за братоубийственной мести на Партизана Германа.