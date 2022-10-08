Петербуржец получил нож в живот от близнеца из-за братоубийственной мести на Партизана Германа

В Красносельском районе Петербурга поссорились двое братьев-близнецов, в результате — один пырнул другого ножом в живот. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, 06 октября в полицию поступило сообщение о том, что квартире дома по улице Партизана Германа произошла драка между братьями, один из них лежит на полу весь в крови.

Прибывшие на место правоохранители установили, что в тот день после совместного распития алкоголя поссорились двое 58-летних близнецов. В ходе конфликта один из братьев нанес ножевое ранение в область живота другому — его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести с проникающим колото-резаным ранением передней брюшной стенки.

Также выяснилось, что нападавший близнец в феврале этого года уже замахивался ножом на своего брата в угрожал ему убийством, в результате чего был судим по 119 статье УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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