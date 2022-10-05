У церкви на Невском проспекте задержали оруженосца, принесшего на прогулку автомат, пистолет и три ножа

У церкви на Невском проспекте задержали оруженосца, принесшего на прогулку автомат, пистолет и три ножа
Фото: скриншот Google maps

В Центральном районе Петербурга у одной из местных церквей задержали мужчину, принесшего в город мини-склад оружия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Gazeta.SPb, днем 04 октября в полицию поступило сообщение о том, что у церкви на Невском проспекте разгуливает мужчина с автоматом.

Прибывшие на место правоохранители у Армянской Апостольской церкви Святой Екатерины задержали жителя Ленобласти. У мужчины был при себе автомат «Ланкастер», пистолет «Оса» и три ножа. При этом лицензии на огнестрел у оруженосца закончились еще в 2021 году.

Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование — его поместили в специальное помещение для задержанных лиц. Прибывшие на место следователи изъяли все оружие, патроны, ножи и направили их на экспертизу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что прохожий на Бабушкина решил расстрелять правый бок автобуса №97.

новост спб оружие Центральный район церковь


 

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