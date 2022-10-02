Прохожий на Бабушкина решил расстрелять правый бок автобуса №97

В Невском районе Петербурга 1 сентября неизвестный мужчина решил выместить свой негатив на одном из автобусов при помощи огнестрельного оружия. В инциденте никто не пострадал.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером 1 сентября в полицию поступило сообщение о том, что у дома по улице Бабушкина кто-то стреляет по автобусу.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили автобус, следовавший по маршруту №97, с повреждением правого бокового заднего стекла.

Полицейские установили, что в этот день около 21:55 на пересечении улиц Бабушкина и Шелгунова неизвестный из неустановленного оружия несколько раз выстрелил в автобус, после чего с места происшествия скрылся.

В результате стрельбы никто не пострадал. Видеонаблюдение в тот вечер на улицах отсутствовало.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 213 части 1 пункту «в» УК РФ (хулиганство).

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