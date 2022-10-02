Случайно подстрелившему своего друга при тренировке жителю Ленобласти пришлось подписать подписку о невыезде

В Ломоносовском районе Ленинградской области местный житель решил потренироваться в стрельбе из аэрозольного устройства, но на линии огня внезапно возник его товарищ. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, а стрелку-любителю пришлось подписать подписку о невыезде.

Как стало известно Gazeta.SPb, 30 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Кипень Ломоносовского района Ленобласти неизвестный выстрелил из оружия в своего знакомого в гаражном кооперативе.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили 24-летнего сварщика с повреждением грудной клетки — его на скорой помощи увезли в больницу. У пострадавшего диагностировали огнестрельное ранение передней поверхности правой половины грудной клетки.

Также на месте происшествия «по горячим следам» наряд оперативников задержал подозреваемого в совершении преступления — им оказался 37-летний механик «Ленэнерго».

Выяснилось, что мужчина решил пострелять в дверь гаража из аэрозольного устройства самообороны «Пионер», когда мимо проходил знакомый — он-то и попал на линию огня в момент выстрела.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 213 части 2 УК РФ (хулиганство). В отношении стрелка избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербурге задержали мужчину, выстрелившего в ребенка из газового пистолета.