В Петербурге осмотрят лучшие строящиеся дома в рамках конкурса «Доверие потребителя»

В Северной Столице начался новый этап XV конкурса «Доверие потребителя», в ходе которого эксперты проведут личный осмотр каждого объекта-финалиста.

В рамках XV конкурса «Доверие потребителя» в Петербурге состоятся экспертные выезды в лучшие жилые комплексы, апартаменты и проекты загородного строительства, вышедшие в финал. Стоит отметить, первый день объездов уже состоялся — специалисты успели проверить ARTSTUDIO М103 и Digital Village, номинирующихся на «Лучший строящийся комплекс апартаментов в Санкт-Петербурге».

В состав экспертной комиссии вошли члены Экспертного совета конкурса, представители органов исполнительной власти, контрольных и надзорных органов, общественных объединений, специализированных СМИ, а также независимого консультанта, компании Nikoliers.

Экспертные объезды продлятся до 4 ноября 2022 года. Всего профессионалы планируют посетить 26 строящихся и построенных объектов Петербурга и Ленобласти. Выводы экспертной комиссии по результатам объездов огласят на заседании Экспертного совета 30 ноября 2022 года в СПбГАСУ.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что заключительный бизнес-завтрак в рамках XV конкурса «Доверие потребителя» пройдет 28 октября.