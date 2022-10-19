В Петербурге за пять лет на 15% снизился уровень рождаемости

Рождаемость в Петербурге за пять лет упала на 15% — такой тенденции соответствуют все остальные крупные города мира.

По информации Петербургского Дневника, главный внештатный специалист акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Виталий Беженарь заявил, что в течение последних пяти лет уровень рождаемости в Петербурге упал на 15%.

При этом во время пандемии COVID-19 в Петербурге наблюдалось плато, во время которого снижение рождаемости ощутимо замедлилось. Так, этот показатель за прошлый год снизился лишь на 1,5%, хотя до этого падение достигало ежегодно 6-7%. Впрочем, уже в 2022 году процент падения окажется значительно выше, чем 1,5%.

Одной их главный причин падения рождаемости эксперты называют выбор жительниц России рожать первенца в возрасте 28-29 лет. По данным на 1 сентября, в Петербурге появились на свет свыше 34 тысяч малышей. Порядка 46 % из них стали первенцами для своих мам. Только каждый третий ребенок стал вторым для семьи, а четвертые и последующие роды составили лишь 5 % от общего числа.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что врачи назвали идеальный возраст для рождения ребенка.