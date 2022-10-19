Запутавшимся в квитанциях ПЭС петербуржцам разъяснили порядок начисления пеней за капремонт

Петроэлектросбыт этим летом начал рассылать квитанции с новым порядком начисления долгов за капремонт, чем, кажется, окончательно сбил с толку ничего не подозревающих горожан. Разъяснять детали возмущенной общественности пришлось Фонду капитального ремонта.

Клиенты Петроэлектросбыта весьма критически отнеслись к не всем до конца разъясненному новому порядку начисления долгов за капремонт — в квитанциях стали появляться не всем непонятные цифры.

На помощь возмущенным петербуржцам пришел Фонд капитального ремонта, чьи специалисты объяснили тонкости ситуации с начислениями пеней в квитанциях. Согласно статье 155 Жилищного кодекса России, процент пеней каждый день начисляется к необходимой сумме долга. Его начисления начинаются с 31-го дня, следующего за последним днем, когда надо было оплатить указанные взносы.

Для расчета величины пеней петербуржцу необходимо лишь знать сумму долга, количество дней просрочки и дату, когда он этот долг погасил — сумму долга необходимо умножить на количество просроченных дней и одну трехсотую часть базовой ставки ЦБ, которая была установлена в день оплаты.

В случае, если задолженность оплатили до 25-го числа месяца, размер пеней отразится в следующей полученной квитанции.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что неурядицы с квитанциями не смогли отбить у петербуржцев готовности платить за ЖКХ.