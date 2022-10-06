Неурядицы с квитанциями не смогли отбить у петербуржцев готовности платить за ЖКХ

Жители Петербурга стали дисциплинированнее оплачивать услуги ЖКХ. По данным Фонда капитального ремонта, собираемость взносов превысила 100%.

Только в сентябре собираемость взносов за капремонт составила 122%, то есть горожане стали не только оплачивать ежемесячные счета, но и гасили долги. Такая ситуация сохраняется уже второй месяц подряд, заявили в Фонде, уточнив, что размер дебиторской задолженности в Петербурге впервые с начала года начала снижаться.

Отметим, что готовность людей оплачивать квитанции появилась после или, может быть, вопреки тому, что происходило с платежными документами ранее.

Как писала «Мойка78», в процессе доставки квитанций от «Петроэлектросбыта» случались перебои. Проведенный во всех 18 районах города опрос показал, что квитанции приходят с задержкой или не приходят вовсе.

Однако, даже если квитанция доходила до адресата, то и там возникали неприятности в виде задолженностей. Так, петербуржцы не раз обращали внимание на то, что в квитанциях от «Петроэлектробыта» появилась строка с задолженностью за «добровольное страхование имущества». Как выяснилось позже это случилось из-за технического бага.